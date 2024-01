Met een nieuwe trailer voor Street Fighter 6 toont Capcom ons een nieuwe vechter genaamd Ed. In de beelden zien we Ed het opnemen tegen enkele snoodaards met een kartonnen doos op hun hoofd. Gelukkig zitten er wel ooggaten in deze dozen, anders zouden ze niet al te veel kunnen zien.

Of het echt handig vechten is met een doos op je kop betwijfelen we, maar dit wil niet zeggen dat dat de enige reden is dat Ed hen genadeloos in de pan hakt. Met een kwaaie rechtse ramt Ed ook de grootste vijand, voorzien van de grootste doos natuurlijk, fijntjes tegen de grond.

Ed is dus een waardige toevoeging aan het rooster van Street Fighter 6. Hij zal in februari aan de game worden toegevoegd. Als je de Year 1 Character Pass bezit, dan zal je bij release direct met hem aan de slag kunnen.

De game is al even uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, en in onze review wist Street Fighter 6 een extreem hoge score te bemachtigen.