Capcom heeft aangekondigd dat het DLC-personage Akuma deze lente zal worden uitgebracht voor Street Fighter 6. Akuma was in Street Fighter 5 ook niet direct beschikbaar. Toen maakte het personage deel uit van de tweede golf aan DLC-personages.

Het personage zal in Street Fighter 6 beschikbaar zijn als onderdeel van de Year 1 Character Pass. De pas is verkrijgbaar als onderdeel van de Deluxe Edition en Ultimate Edition, maar kan ook apart worden aangeschaft.

Street Fighter 6 is nu beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox Series X|S en pc. Je kunt de teaser trailer van Akuma hieronder bekijken.