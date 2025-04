Street Fighter 6 gameplay trailer toont Elena in actie

Indien je houdt van een knappe dame die zeker haar mannetje staat, dan raden we aan om de trailer van Elena in Street Fighter 6 eens te bekijken. Dit nieuwste figuur is het vierde en laatste DLC-personage van de Year 2 pass. In januari verscheen Mai uit Fatal Fury nog op het strijdtoneel.

We zien ook dat ze niet zou misstaan op een voetbalveld, want ze kan wel een aardig potje trappen. In de hele video zie je haar geen enkele slag uitdelen, want ze trapt en stampt er op los. De gameplay trailer toont dus meer van haar moveset, vooraleer ze speelbaar is vanaf 5 juni.

Street Fighter 6 is verkrijgbaar op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc en lanceert op 5 juni als launch titel voor de Nintendo Switch 2.