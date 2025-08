Street Fighter 6 video teast het nieuwste DLC-personage

Na de lacering van Street Fighter 6 heeft de game al verschillende nieuwe DLC-personages erbij gekregen. De volgende staat gepland voor aankomende herfst en deze vechter wordt geteast in een nieuwe video. Deze is onderaan dit bericht te zien.

Het gaat dan wel officieel om een ’teaser video’, het wordt meteen duidelijk om welk personage het gaat, namelijk C. Viper. Zij is een undercover CIA-agent die voor het eerst speelbaar was in Street Fighter IV. Het enige dat niet wordt getoond in de video zijn beelden van gameplay van het aankomende extra personage.