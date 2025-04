Elena komt in juni naar Street Fighter 6

Een nieuwe vechtersbaas staat klaar om de arena van Street Fighter 6 te betreden: de lenige capoeira specialiste Elena komt eraan! Elena is een oude bekende in de franchise, maar het is wel al even geleden dat we haar hebben gezien. Een leuk weerzien voor de fans dus!

Ze komt naar de game als onderdeel van de Year 2 Pass op 5 juni (maar je kan haar ook apart aanschaffen). Die datum is bovendien (niet zo heel toevallig) ook de dag waarop Street Fighter 6 uitkomt voor de Nintendo Switch 2. Van een perfecte timing gesproken!

Check haar hieronder in actie in een eerste trailer.