Fallout is de laatste tijd plots weer enorm populair: logisch, want de gelijknamige tv-serie was een schot in de roos en Fallout 4 kreeg ook nog eens een current-gen upgrade. De serie krijgt sowieso al een tweede seizoen, maar als het op de games aankomt, is de toekomst een stuk onzekerder.

Volgens Jez Corden van Windows Central (in een aflevering van The Xbox Two podcast) zou Microsoft echter zo snel mogelijk een nieuwe Fallout-game willen uitbrengen.

“They’re currently formulating plans on how to get the next Fallout, here for us sooner rather than later.”

Er is echter nog een hoop twijfel: als er nu pas plannen worden gevormd voor de game, wanneer zal die dan daadwerkelijk uitkomen? Ook belangrijk: wie gaat de game maken? Volgens Corden wordt er momenteel nagedacht over de ontwikkelaar: Obsidian Entertainment is een mogelijkheid (de ontwikkelaar die verantwoordelijk was voor het populaire Fallout: New Vegas), maar het zou ook wel eens een apart team binnenin Bethesda Game Studios kunnen worden.

Voorlopig is alles echter speculatie, dus neem je korreltje zout er maar bij.