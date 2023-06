Uitgevers Koei Tecmo en Neowiz hebben aangekondigd dat er een samenwerking plaats zal vinden tussen het eerder verschenen Wo Long: Fallen Dynasty en de aankomende soulslike gebaseerd op het sprookje van Pinnokio, Lies of P. Beide games zullen content van de andere game krijgen, echter is het nog niet bekend wat of wanneer we dit kunnen verwachten.

In een blog post van Team Ninja wordt aangegeven dat er binnenkort meer details bekend zullen worden gemaakt over de collaboratie. Benieuwd naar de games? Je kunt meer lezen over Wo Long: Fallen Dynasty in onze review en Lies of P is nu uit te proberen middels een speelbare demo.