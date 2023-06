Het verhaal van Pinokkio mixen met Soulsborne gameplay. Niet iets waar je direct aan denkt, maar dat is wat de game Lies of P wel een geheel eigen, unieke identiteit geeft. De game is al geruime tijd in ontwikkeling en staat gepland voor een release dit jaar.

Via een nieuwe, indrukwekkende trailer is tijdens Summer Game Fest bekendgemaakt dat Lies of P op 19 september dit jaar verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De trailer bekijk je natuurlijk hieronder.

Interesse om deze titel eens nader te bekijken? Dat kan! Er is namelijk een demo uitgebracht van Lies of P voor de PlayStation, Xbox en pc.