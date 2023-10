Pinokkio in een soulsborne-formaat gieten: het klinkt als een onmogelijke opdracht, maar de Koreaanse ontwikkelaar Neowiz slaagde er wonderwel in met hun meest recente game ‘Lies of P’. De game verscheen vorige maand en kreeg algemeen heel mooie kritieken (ook in onze review). Het zal dan waarschijnlijk geen verrassing zijn dat er inmiddels al wordt gewerkt aan meer content voor de game.

Op de officiële site van Neowiz doken er namelijk vacatures op die vragen naar medewerkers voor DLC. Het einde van de game hint dan ook wel naar meer content, dus dit is een logische zet. Op het X-account van Okami13 werd een vertaling gegeven: