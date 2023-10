Lies of P heeft een succesvolle periode achter de rug in de maand na de release, dat uit zich niet alleen in mooie reviewcijfers, maar ook in het aantal verkopen. Uitgever Neowiz Games heeft namelijk laten weten dat Lies of P al meer dan één miljoen keer is verkocht in de afgelopen maand.

Één miljoen verkopen in een maand is normaal gesproken al een hele mooie prestatie, maar als je ook nog in overweging neemt dat Lies of P beschikbaar is via Game Pass is het al helemaal een geweldig resultaat. Iets dat Neowiz co-CEO Seungchul Kim dan ook onderstreept met zijn blijk van trots op de teams van Neowiz en Round8.

“This incredible milestone for Lies of P proves the potential of Korean console games on the global stage. The Lies of P project was a challenging endeavor for Neowiz and Round8 Studio and we take great pride in what we achieved with this title.”

Lies of P is nu beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Heb jij Lies of P al een kans gegeven?