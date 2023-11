Lies of P is slechts één van de vele hoogtepunten die we dit jaar voor onze kiezen hebben gekregen en met meer dan 1 miljoen verkochte units, mogen we de soulslike van Round8 Studio een mooi succes noemen. Heden ten dage zien we dat games naderhand nog wat kleine tweaks krijgen en dat zal voor Lies of P niet anders zijn.

Regisseur Jiwon Choi heeft namelijk via de onderstaande video onthuld dat er een patch aankomt die het een en ander in de balans moet oplossen. De update moet deze maand nog uitgerold gaan worden en te zijner tijd krijgen we natuurlijk te horen wat er precies aangepakt is. Tevens heeft men de eerste concept art gedeeld voor de aankomende uitbreiding.

Fans van de game hebben dus nog genoeg om naar uit te kijken. Heb jij Lies of P al gespeeld?