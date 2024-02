Team Ninja staat inmiddels wel bekend om zijn harde actie-RPG-games, zoals NioH, Ninja Gaiden en het vorig jaar uitgebrachte Wo Long: Fallen Dynasty. Er wordt inmiddels al geruime tijd gewerkt aan de PS5-exclusive Rise of the Ronin, die op 22 maart zal verschijnen. Met nog een maand in het verschiet, is het interessant om te zien hoe het idee voor deze game eigenlijk is ontstaan.

In deze video krijg je een kijkje achter de schermen en zie je duidelijk hoe de heren van Team Ninja en Koei Tecmo tot Rise of the Ronin zijn gekomen. Game director en producer Fumihiko Yasuda vertelt onder meer dat ze graag een echt openwereldspel wilden maken. De vorige titels van de ontwikkelaar bestonden veelal uit lineaire gebieden en missies, die eindigden met uitdagende baasgevechten.

In de video kom je veel te weten over Rise of the Ronin en de vele keuzes die zijn gemaakt om de game te maken tot wat het nu is.