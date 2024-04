Met nog een paar dagen te gaan totdat Stellar Blade uitkomt, krijgen we aan de lopende band nieuwe video’s, trailers en meer. Eerder begon Sony al met een reeks developer diary video’s, waarvan nu de tweede is verschenen.

In deze videoreeks, The Journey genaamd, komen Kim Hyung Tae (director), Hyung Ming Lee (system design lead), Jiyeon Lee (level designer), Chang Min Lee (concept art) en Jang Hee-Cheol (monster designer) aan het woord.

Zij duiken dieper in de reis die de ontwikkelaar heeft afgelegd wat nu geleid heeft tot de uiteindelijke game. Check het hieronder en als je benieuwd bent naar de game, dan lees je later vandaag onze review. Of check de demo in de PlayStation Store.