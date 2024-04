Stellar Blade verschijnt later deze maand, op 26 april om precies te zijn. Het is dan ook logisch dat uitgever Sony en ontwikkelaar SHIFT UP het hoog tijd achten om de hypemolen een beetje aan te zwengelen. Dit doen ze met een reeks van vier behind-the-scenes video’s, waarvan de eerste onlangs op ons afgevuurd werd.

Hieronder kan je ‘The Journey’ bekijken, een zeven minuten durende blik achter de schermen waarin regisseur en schrijver Kim Hyung Tae naast system design lead Hyung Min Lee, level designer Jiyeon Lee, concept art lead Chang Min Lee en monster designer Jang Hee-Cheol plaats neemt om ons heel wat informatie te bezorgen.