Volgende week wordt Stellar Blade eindelijk uitgebracht, dus is het het perfecte moment voor ontwikkelaar Shift Up om een nieuwe trailer uit te brengen. De nieuwe, actievolle trailer toont niet alleen meer van het spel, maar biedt ook de kans om wat meer van de Japanse stemmen te horen.

Helaas zal de internationale versie van Stellar Blade niet de optie hebben voor Japanse stemmen of ondertiteling. De Japanse release daarentegen zal zowel Japanse taalopties als alle andere lokalisaties bevatten. Als je dus graag met Japanse stemmen wilt spelen en niet wilt wachten op een eventuele, nog niet aangekondigde patch, dan is het misschien een goed idee om de Japanse versie van het spel aan te schaffen. De originele taal van het spel, Koreaans, zal wel beschikbaar zijn in de internationale versie.

Stellar Blade is vanaf 26 april exclusief beschikbaar voor de PS5. Je kunt de nieuwe trailer hieronder bekijken.