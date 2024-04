Aan het einde van deze maand verschijnt Stellar Blade en dat wil zeggen dat ontwikkelaar Shift Up momenteel de hypemachine zo hard mogelijk wil laten draaien. Hoe doen ze dat dan? Wel, door een nieuwe korte trailer te droppen natuurlijk!

Centraal staan de zogenaamde ‘Beta skills’, oftewel sterke aanvallen die ons hoofdpersonage EVE in haar arsenaal heeft zitten. Ze heeft er verschillende en deze worden eens goed in de schijnwerpers gezet. Bekijk de video snel hieronder zodat je mentaal voorbereid bent op de release van Stellar Blade op 26 april. Lees meer over de game in onze preview.