Preview | Stellar Blade – Het zijn spannende dagen voor de Zuid-Koreaanse ontwikkelaar Shift Up. Als die naam weinig belletjes doet rinkelen, nemen we je dat niet kwalijk: de studio maakte in het verleden enkele (minder bekende) mobiele games, maar wil dit jaar uit hun comfortzone treden met hun allereerste consolegame. Stellar Blade, dat initieel aangekondigd werd als ‘Project EVE’, wordt hun ‘vuurdoop’ en de lat wordt direct metershoog gelegd. Binnen een maand kunnen we ontdekken hoe Stellar Blade is uitgedraaid, maar wij konden van tevoren al even aan de slag gaan met de demo-versie van de game. Onze tijd met de game was kort, maar we zijn wel al best onder de indruk van wat we te spelen kregen!

Slagveld aarde

Stellar Blade speelt zich af in een post-apocalyptische toekomst waarin ons vertrouwde aardoppervlak helemaal in brokken ligt. Een vijandig ras aliens, genaamd de ‘Naytiba’, heeft de aarde aangevallen en overgenomen. De mensheid is met de staart tussen de benen van de planeet gevlucht en probeert nu wanhopig de planeet terug te claimen. Om dat te doen sturen ze een squad met visueel aantrekkelijke (genetisch) gemanipuleerde soldaten naar het aardoppervlak om de aliens uit te roeien. Ho, wacht even! … We hebben het gecheckt en nee, we hebben niet per ongeluk NieR: Automata opgestart, al is het eigenlijk bijna onmogelijk om geen vergelijking met die game te maken.

We zijn ervan overtuigd dat het verhaal van Stellar Blade wel een eigen identiteit zal hebben, al kregen we met de demo slechts toegang tot het eerste uur van de game. Hierdoor kunnen we nog niet echt een oordeel vellen over de originaliteit van het verhaal, al kunnen we wél al zeggen dat de opening van Stellar Blade best spectaculair is. Ons hoofdpersonage, Eve, wordt samen met haar squad in een bloederige veldslag op aarde gedropt. Ontploffingen die regelrecht uit een Michael Bay-film hadden kunnen komen, bloed dat overal in het rond spettert en dramatische sterfscènes: als opening kan het wel tellen! Eve wordt tot op het randje van de dood geduwd, maar wordt uiteindelijk gered door Adam (vermoedelijk schuilt er wat symboliek achter die naam) en samen doorkruisen ze het desolate landschap dat ooit onze bruisende aarde was.

Hack-and-slash combo’s met een licht Soulslike-sausje

De intro van het verhaal zit dus al zeker goed, maar het is afwachten om te weten te komen hoe Stellar Blade narratief zal uitpakken. We konden tegelijk ook al even proeven van hét paradepaardje van de game: de combat. Als je naar trailers van de game kijkt, zie je snelle en flitsende gevechten met coole combo’s, dus wij waren best wel ‘hyped’ om dit nu ook zelf eens uit te testen. We moeten toegeven dat de combat wel even anders aanvoelde dan we verwacht hadden (gezien het hoge adrenalinegehalte in de genoemde trailers), want de combat is minder snel en chaotisch dan je zou denken. Toegegeven: dit gaat enkel over (een deel van) het eerste level en veel vaardigheden hadden we nog niet vrijgespeeld, maar dit voorproefje smaakte naar meer!

Laten we niet op de feiten vooruitlopen: Stellar Blade is een hack-and-slash actie-RPG die grote nadruk legt op het uitvoeren van combo’s, terwijl je tegelijk de aanvallen van de vijanden moet pareren of ontwijken. Het voelt echter niet aan als een ‘button masher’, want vijanden kunnen genadeloos je combo’s onderbreken als je niet goed oplet. Je hebt je standaard lichte en zware aanvallen die je kan afwisselen, maar er zijn ook speciale aanvallen (die eerst opgeladen moeten worden) die je tactisch moet inzetten om uit een benarde situatie te geraken. Een sterkere stoot, of een aanval met een wijder bereik, bijvoorbeeld. Gaandeweg zul je uiteraard meer combo’s vrijspelen (we experimenteerden, bijvoorbeeld, al even met speciale ontwijkingsmanoeuvres) en we zijn best enthousiast om te ontdekken wat de game zoal te bieden heeft.

De nadruk lijkt vooral te liggen op het pareren van de vijanden, want de ontwijkingsbeweging is vrij klein. Je kan dus niet altijd beroep doen op de befaamde ‘dodge roll’, maar je zal agressief tegenaanvallen moeten uitvoeren. Ook zal je je tactieken moeten aanpassen per vijand, want er zijn heel wat verschillende tegenstanders: kleine Naytiba die je in hordes omsingelen, een vijand met een schild waar je rond moet werken en meer! Overleven is soms wel een uitdaging en je zou hierdoor kunnen zeggen dat Stellar Blade in zekere zin een soort Soulslike is. Dat zie je overigens ook in het level design: er zijn zogenaamde ‘kampen’ waar je kan uitrusten, maar hierdoor respawnen de vijanden rondom je. Er zijn ook heel wat geheime gangetjes en shortcuts om te ontdekken, dus de vergelijking schrijft zichzelf. Het is echter geen volbloed Soulslike, want er zijn checkpoints onderweg en je verliest geen ‘souls’ als je doodgaat (oh, en er zijn moeilijkheidsgraden).

Heerlijke sfeer

In onze korte speelsessie merkten we ook nog enkele andere zaken op, maar we kregen tot op heden nog geen volledig beeld van alles wat de game te bieden heeft. Zo konden we al beknopt kennismaken met een soort ‘equipment’ systeem: Eve kan zaken geïmplanteerd krijgen die haar bonussen geven en het lijkt erop dat je hierin zal kunnen experimenteren, al kregen wij in ons eerste uurtje hier de mogelijkheid niet voor. Andere noemenswaardige zaken zijn de algemene sfeer en de muziek: we vallen hier even in herhaling maar toch willen we nog eens de vergelijking trekken met NieR: Automata. Herinner je je nog die melancholische sfeer met die heerlijk rustgevende, maar tegelijk epische soundtrack? Wel, Stellar Blade heeft hier overduidelijk inspiratie uit gehaald, want dat is exact wat je hier krijgt. Ons hoor je hier niet over klagen!

Voorlopige conclusie

We zijn eigenlijk best onder de indruk dat ontwikkelaar Shift Up debuteert op consoles met een indrukwekkende game als Stellar Blade. We speelden het eerste uur en (alhoewel de game nog zoveel meer te bieden heeft) we waren onder de indruk! Het verhaal lijkt heel interessant te gaan worden (zeker als je fan bent van NieR: Automata waar Stellar Blade hun inspiratie heeft gehaald) en de sfeer is hemels. De gevechten zijn ook heel leuk én bij momenten ook best uitdagend. We kijken er enorm naar uit om nieuwe combo’s vrij te spelen en uit te testen op alle verschillende (baas)vijanden in de uiteindelijke game. Stellar Blade is een game om in de gaten te houden, dus fans van uitdagende actie-RPG’s met een heerlijke sfeer en soundtrack zetten best 26 april in hun agenda! Een demo verschijnt op 29 maart als je de game al even wilt uittesten van tevoren.