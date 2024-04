Voor het geval je het nog niet gehoord zou hebben: Stellar Blade verschijnt binnen enkele dagen en dus zijn Sony en Shift Up volop in ‘marketing modus’ gegaan de voorbije dagen. We kregen trailers bij de vleet, maar nu is het even tijd voor iets totaal anders. Vandaag kunnen we genieten van een Stellar Blade web comic.

De comic is te lezen via deze link en we krijgen EVE (ons hoofdpersonage) te zien samen met haar mentor Tachy. Ze bereiden zich voor op een speciale missie op aarde en deze missie is natuurlijk waar de game om draait. Ideaal dus als voorbereiding op de release!

Stellar Blade verschijnt op 26 april voor de PS5.