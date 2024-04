Tijdens EVO Japan 2024 heeft Bandai Namco een nieuwe trailer uitgebracht die laat zien wat er op stapel staat voor Tekken 8 de komende maanden. Zo komt er deze lente nog een nieuwe balansupdate uit, maar ook mogen we een nieuwe stage en een nieuw personage verwachten.

Na de balansupdate deze lente volgt deze zomer Seaside Resort als nieuwe stage en een foto modus. Verder staat Lidia gepland voor een release in de zomer. Na de zomer is het zeker niet gedaan met updates, want in de herfst mogen we namelijk een nieuw hoofdstuk voor het verhaal verwachten.

Check de trailer hieronder om er een beeld van te krijgen.