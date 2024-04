Het achtste deel in de Tekken franchise wist weer hoge ogen te gooien en deed het ook nog eens bijzonder goed aan de kassa, met twee miljoen verkochte exemplaren in de eerste drie weken na de lancering. Tekken staat dus meer dan ooit op de kaart en blijkt als franchise ook nog eens een erg knappe financiële mijlpaal bereikt te hebben.

Vooraleer Tekken 8 op ons losgelaten werd, liet producer Katsuhiro Harada in een Game Maker’s Notebook podcast optekenen dat de reeks maar liefst 55 miljoen keer over de toonbank gegaan was. Voeg daar die twee miljoen verkochte exemplaren van Tekken 8 aan toe en je weet het wel: 57 miljoen, een resultaat om U tegen te zeggen.

Bandai Namco heeft de mijlpaal weliswaar nog niet officieel de wereld in gestuurd, maar dat maakt het cijfer niet minder spectaculair. Wij heffen het glas alvast op de Tekken franchise.