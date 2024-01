Review | Tekken 8 – Het langst lopende verhaal in de geschiedenis van gaming is dat van Tekken. Hier zijn we getuige van een pittige familievete waarin het gebruikelijk is om elkaar in een vulkaan te dumpen. Opa Heihachi heeft inmiddels het loodje gelegd, wat betekent dat Kazuya Mishima over is gebleven met zijn zoon Jin Kazama. De strijd tussen vader en zoon staat centraal in Tekken 8 en is harder dan ooit. Bij PlaySense hebben we vorig jaar Street Fighter 6 en Mortal Kombat 1 kunnen beoordelen en het is nu de beurt aan de laatste der Mohikanen om zich opnieuw te bewijzen binnen het genre. Is Tekken 8 de nieuwe koning of gooien we de handdoek in de ring?

Een duivelse strijd binnen de familie

De Story modus, genaamd The Dark Awakens, begint met een pittige knokpartij tussen Jin en Kazuya. Tijdens dit gevecht komt Jin erachter dat zijn duivelse krachten hem in de steek laten, terwijl Kazuya juist machtiger dan ooit is. Dit heeft als gevolg dat Jin zich moet terugtrekken en zich moet herpakken om op een of andere manier (met zijn duivelse krachten onder controle) Kazuya te stoppen. Ware het niet dat Kazuya de wereld aanspreekt: hij kondigt een nieuwe King of Iron Fist toernooi aan, waarin landen strijden voor hun voortbestaan. Verliezende landen worden namelijk vernietigd. Kazuya daagt dus de allerbeste vechters uit die zich tegenover hem moeten bewijzen. Dit betekent voor Jin dat hij alles op alles moet zetten om te voorkomen dat Kazuya landen verpulvert.

Het verhaal duurt inclusief cutscènes ongeveer drie uurtjes wat niet echt lang is, maar het weet wel een verdomd goede indruk achter te laten. Terwijl sommige personages erg cheesy uit de hoek kunnen komen zoals dat bekend is van Tekken, blijft er toch een bepaalde ernst in de lucht hangen tijdens het avontuur. Personages als Lars, Lee, Xiaoyu en Claudio zijn een paar bekenden die de revue passeren, terwijl ook de nieuwkomers genoeg podium krijgen. Met CGI-scènes van hoge productiekwaliteit afgewisseld met verrassende gameplay elementen die we niet zullen spoilen, weet de Story modus van Tekken 8 de franchise tot dusver echt te overstijgen. Het enige wat we wel kunnen verklappen is dat de eindgevechten spectaculair en vooral memorabel zijn. Gooi daar nog een paar nostalgische referenties tussendoor en het totaalplaatje is meer dan geslaagd.

Jin & co.

The Dark Awakens volgt eigenlijk het verhaal van Jin, maar dat neemt niet weg dat de andere personages veel bijdrages leveren aan de lore. Om iedereen evenveel aandacht te geven is er een aparte modus genaamd Character Episodes. Zie het als een soort van arcade modus, waarin elk personage eigen extra cutscènes krijgt met meer verhaal. De Character Episodes zijn vrij kort: met vijf matches per personages draait het vooral om de eerste en laatste scène – dit voor het verhaal. Een uitstekend concept omdat je op een vlotte manier extra lore voor je kiezen krijgt. Het is tevens geen vervanger van de klassieke Arcade Battle. Die zit er namelijk ook gewoon in, waar je acht matches achter elkaar speelt. Over spelen gesproken, we moeten extra benadrukken dat de nieuwkomers, Reina, Victor en de extreme koffie gek Azucena, fenomenale toevoegingen zijn aan de franchise. Niet alleen op gameplay vlak, ook qua lore. Het 32 personages tellende roster is wat ons betreft een erg goede basis aan keuzemogelijkheden. Vanuit hier is het dus wachten op extra personages in de vorm van DLC (zoals Eddy).

Goede performance en erg mooie graphics

Voordat we dieper in de gameplay duiken, eerst even de performance. Tekken 8 hebben we op een pc gespeeld met de volgende specs: Ryzen 5900X, AMD Radeon RX 6900XT, 32 GB RAM. Op ons systeem draaide de game in een 4K resolutie op een rotsvaste framerate van 60fps met de instellingen op Ultra. Tekken 8 is grafisch een ontzettend grote vooruitgang ten opzichte van Tekken 7, wat je na 9 jaar ook wel mag verwachten. Het zijn vooral de textures en character models van de personages die van uiterst hoge kwaliteit zijn. Ook de vloeiende vechtanimaties zijn erg goed uitgewerkt en dragen bij aan de realistische stijl van de game. De lightening is in verschillende levels (vooral Urban Square) goed geïmplementeerd, particles effects bij slagen en stoten spatten van je scherm af, de cloth physics bij de vechters en ook de gevarieerde designs van alle 16 stages zijn stuk voor stuk geslaagd te noemen.

Elke match in elke omgeving brengt altijd de juiste sfeer: denk aan mensen die op de achtergrond juichen in de Arena of lama’s die toekijken in het level Ortiz Farm. Er valt maar weinig op de beeldende presentatie van Tekken 8 aan te merken. Alhoewel, het enige wat ons opgevallen is, zijn sporadische stutters/slowdowns die voorkomen tijdens cutscènes. Het komt echter dermate weinig voor dat het geen roet in het eten gooit, maar je merkt het wel op. Ook ervaren we een beetje lag in het character selection scherm. Dit is een probleem dat we ook al met de beta hadden, dus dit zal nog een keer opgelost moeten worden middels een patch, hoewel dit een beetje mierenneuken is. Afgezien van dit detail zijn de CGI-cutscènes in het verhaal ontzettend goed uitgewerkt en weet Tekken 8 er echt een showtje van te maken. De algehele presentatie van Tekken 8 staat namelijk als een huis, maar na zo lang wachten mag dat ook wel.

Voor beginners en voor veteranen

Het moge duidelijk zijn: Tekken 8 is een mooie game, waarin de 32 (allemaal leuk spelende) personages erg overtuigend en realistisch voor de dag komen. Er is echter een geheel unieke modus bijgekomen die haaks staat op de realistische stijl van Tekken 8: Arcade Quest. Dit is een vergelijkbare modus als de World Tour modus van Street Fighter 6. Je begint met het customizen van een avatar (fighters kun je ook customizen, maar is vrij beperkt qua opties) die veel weg heeft van een Mii of Xbox Avatar. Een zeer aparte keuze, maar niet per se een verkeerde. In deze singleplayer modus volg je een apart verhaal met allerlei van dit soort figuren, terwijl je met de daadwerkelijke fighters dan de fijne kneepjes van de Tekken 8 gameplay leert. In eerdere delen steeg je in rank door de arcade modi of door online te spelen, ditmaal kun je ook via Arcade Quest (offline) ranken terwijl je de gameplay ondertussen leert kennen.

Het is een ideale manier voor vooral beginners om met een gekozen fighter uit het Tekken 8 roster de game te leren kennen. De gameplay wordt stap voor stap op een zeer duidelijke manier uitgelegd. Dat moet overigens van de hele game gezegd worden: je kunt altijd naar uitleg teruggrijpen, zodat je nooit met je handen in het haar zit omdat je niet verder kunt groeien qua vaardigheden. Tekken 8 is erg toegankelijk, maar weet tegelijkertijd met zijn vernieuwde gameplay ook de veteranen aan te spreken. Het Heat systeem is bijvoorbeeld een uitstekende toevoeging, die we reeds in onze preview uitgebreid hebben besproken. Toen waren we al onder de indruk van deze toevoeging en nu we Tekken 8 uitgebreid hebben gespeeld, kunnen we concluderen dat het een frisse, maar ook nodige toevoeging aan de franchise is. Dit geldt overigens voor de gehele gameplay, die snel en vlijmscherp is qua responsiviteit. Het doet terugdenken aan Tekken 5, omdat het precies hetzelfde plezier oplevert en dat is een goed teken.

Welk onderdeel van de game je ook speelt, het tempo is ontzettend lekker te noemen. Dit komt doordat de potjes nooit te lang of juist te kort duren en doordat de balans tussen schade aanrichten en health precies goed is. Dit terwijl de vechtstijl van de game net wat agressiever is vanwege de offensieve Heat mechaniek. Om de beginners hierbij niet in de steek te laten, is er een soort vangnet in de gameplay verwerkt genaamd Special Style. Normaal ingesteld op de LT/L2 knop, activeer je een versimpelde vechtstijl, waarbij je met simpele inputs vrij uitgebreide combo’s eruit gooit. Wil je echt het combosysteem induiken, dan dienen de wat ervaren spelers deze functie te vermijden. Het is een verkapte versie van de Modern Style gameplay uit Street Fighter 6 en een prima manier voor onervaren spelers om bijvoorbeeld verhalende/solo content op een indrukwekkende manier te beleven.

De grote hamvraag: hoe is het online?

De Tekken franchise staat niet bepaald bekend als de meest geoptimaliseerde om online te spelen. Voor Tekken 7 zijn er een hoop updates uitgebracht om de online speelervaring te bevorderen, maar een geoptimaliseerd rollback netcode systeem zoals we dat kennen van Guilty Gear -Strive- is het niet. Tekken 8 heeft rollback netcode vanaf dag één volledig geïmplementeerd en daarvan kunnen we zeggen dat het een verademing is ten opzichte van Tekken 7. Niet alleen heb je de keuze om in een grote lobby rond te lopen en spelers te ontmoeten, je kunt ook gewoon via het menu direct matches online zoeken. Het is echter wel zo dat spelers met een hoop variabelen zitten die ervoor zorgen dat je online matches degelijk speelbaar zijn of niet. Zo is er een verschil of je met iemand speelt over een Wi-Fi verbinding of bekabeld, iets wat de game van te voren aangeeft alvorens je een match begint. Ook is de afstand van groot belang. Uiteraard zeer vanzelfsprekende factoren, maar bij Tekken 8 is dat wel het verschil tussen speelbaar en… veel minder speelbaar.

Zo speelden we met iemand uit het Midden-Oosten via een bekabelde verbinding, wat aanvoelde alsof we lokaal speelden. Met een Amerikaan via Wi-Fi was het weer een met lag geteisterde ervaring, waarbij inputs inconsistent werden geregistreerd. In vergelijking met een Guilty Gear -Strive- is dit een veel mindere online ervaring als je van plan bent om met spelers over de hele wereld te gaan spelen. Zo was het in -Strive- zeer goed te doen om tegen iemand uit Japan een potje te knokken. Daarbij moeten we wel opmerken dat we onze best hebben moeten doen om te spelen tegen mensen buiten Europa, ook al zaten we in een Japanse lobby. Wil je gewoon online knokken en ranken tegen spelers in de buurt, zonder te rommelen met de variabelen, dan is er eigenlijk weinig aan de hand en werkt online ontzettend goed.

Zoveel content en ontzettend verzorgd

Tekken 8 biedt ongelooflijk veel op een verzorgde manier. Zo is het menu opgedeeld in Story, Offline, Online, Customization en Replay. Heb je echter enkel behoefte aan een paar specifieke opties, dan kun je deze als favoriet markeren in een aparte lijst voor snellere toegang. Zo kun je bijvoorbeeld vliegensvlug een potje Tekken Ball opstarten. Dit is een modus uit Tekken Tag Tournament 2, waarin je een grote bal zo hard mogelijk tegen de tegenstander moet zien te meppen om hem te verslaan. Ook heb je de Jukebox, waar je van alle Tekken-games de soundtracks kunt vinden en er eigen playlists mee kunt maken. Overigens is er niks mis met de Tekken 8 soundtrack, maar voor nostalgische redenen is het een leuke toevoeging.

Gespeeld op: Pc.

Ook beschikbaar op: PlayStation 5 en Xbox Series X|S.