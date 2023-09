Review | Mortal Kombat 1 – Wanneer een legendarische franchise zoals Mortal Kombat al ruim 30 jaar meedraait, raak je als bedenker van de serie op den duur wel een beetje door je ideeën heen. Een stap die veel ontwikkelaars op dergelijke momenten zetten is een reboot. Dit kan heel erg goed uitpakken, maar er zijn ook wel wat voorbeelden te noemen die het niet zo goed hebben gedaan. Hoewel NetherRealm bekend staat om hun fantastische verhalen in fighting games, hebben ze de afgelopen jaren ook de gameplay van Mortal Kombat flink onder handen genomen. Mortal Kombat 11 is al enkele jaren vaste prik in dit huishouden en het nodige bloed is dan ook al vergoten op de PlayStation. Of Mortal Kombat 1 per direct die plaats gaat overnemen van Mortal Kombat 11, lees je in deze review.

Terug naar het begin

Als je in de afgelopen jaren weleens een superhelden-film, of Rick & Morty, hebt gekeken, ben je vast bekend met alternatieve tijdlijnen. Het verhaal van Mortal Kombat 1 is in dat opzicht twee dingen: een reboot, maar ook een vervolg. De game begint met een jonge Raiden en een jonge Kung Lao die beiden op het land werken, maar zich ook bezighouden met vechtsport. Liu Kang is ondertussen op zoek naar de beste vechters van Earthrealm om het op te nemen tegen de vechters van Outworld in het Mortal Kombat-toernooi. Na een test van hun kunnen worden Raiden en Kung Lao door Liu Kang gerekruteerd. Die twee zijn natuurlijk niet genoeg, dus passeren ook jonge versies van Johnny Cage en Kenshi de revue. Zonder te veel weg te geven neemt het plot op den duur een dusdanige wending dat het heden en het verleden elkaar gaan kruisen, wat een diepgang toevoegt aan het verhaal met de nodige plottwists en verrassingen. Al met al is het verhaal weer prima verzorgd.

Altijd wennen

Wanneer je voor het eerst gaat vechten in Mortal Kombat 1 is het behoorlijk wennen als je nog aan Mortal Kombat 11 gewend bent. Mortal Kombat 1 speelt namelijk wat trager. Dit brengt de game op een bepaalde manier ook wat terug naar zijn roots, waardoor de gameplay weer wat versimpeld is. Waar je in Mortal Kombat 11 niet ver kwam met button mashen, kom je daar in Mortal Kombat 1 nog een aardig eind mee. Wanneer je het tegen andere spelers op gaat nemen, is het wel raadzaam om de combo’s te leren van jouw favoriete personage. Vooral met de terugkeer van air combo’s, die – naast dat ze er zeer gaaf uitzien – je een flinke boost in schade geven. Wanneer je online speelt hoef je je overigens weinig zorgen te maken, want Mortal Kombat 1 maakt gebruik van rollback netcode en de performance is prima te noemen.

Het roster waarmee Mortal Kombat 1 is gelanceerd, is wat ons betreft wat beperkt met zijn 22 vechters. Dat zijn er weer minder dan de 25 die Mortal Kombat 11 bood. Het roster an sich is wel leuk, met veel bekende figuren uit de oudere delen die weer terugkeren: Reptile, Smoke, Nitara en nog enkele anderen zijn van de partij om het nodige bloed te vergieten. Personages zoals Kano en Sonya Blade zijn niet speelbaar, terwijl ze dat in de allereerste Mortal Kombat wél waren. In dat opzicht voelt het roster wat incompleet. Bij deze reboot zijn de X-Ray aanvallen gelukkig ook aanwezig en voor ieder speelbaar personage zijn er twee fatalities te leren. Elk personage heeft zijn eigen moveset en unieke aanvallen, net als de Kameo’s.

In plaats van het hoofdroster van top tot teen te vullen heeft NetherRealm er in Mortal Kombat 1 voor gekozen om zogenoemde Kameo’s te introduceren. Dit is een soort tweede vechter die je achter je hebt staan en om hulp kan vragen tijdens gevechten. Zo’n tag-principe is leuk, maar het doet wel pijn om bekende figuren zoals Kano en Sonya Blade, die we eerder al aanhaalden, weggemoffeld te zien worden naar de achtergrond. We hadden veel liever de mogelijkheid gehad om ook met hun te kunnen spelen. Afijn, met behulp van de Kameo personages kan je een standaard worp net wat sterker maken, een air combo nog net wat meer flashy en ze kennen ook hun eigen fatalities. Ondanks dat ze niet speelbaar zijn, brengen ze wel aardig wat opties met zich mee en het is leuk om te experimenteren en te kijken welke Kameo het beste bij jouw favoriete personage past.

Geld moet rollen

Natuurlijk kent Mortal Kombat 1 ook een store, waarin je allerlei cosmetische items kan kopen zoals kostuums, nieuwe kleuren voor outfits en taunts. Deze koop je met Dragon Krystals, de premium currency van de game, of speel je vrij in het verhaal of de Invasion modus, waarover dadelijk meer. In de in-game store vind je ook seizoensgebonden items die in moeten spelen op jouw FOMO, want die zijn niet anders te verkrijgen. De controversiële Easy Fatalities zijn daarnaast in Mortal Kombat 1 ook weer van de partij. Heb je geen zin om de fatalities van diverse personages te leren? Voor een kleine hoeveelheid Dragon Krystals kan je ze ook gewoon activeren door slechts twee knoppen in te drukken. Overigens zijn veel items ook te verkrijgen via de Shrine en daar gebruik je dan weer Koins voor. Die krijg je door van alles en nog wat in de game te doen zoals gewoon vechten, het verhaal verder spelen of specifieke opdrachten in de training modus voltooien.

Naast Dragon Krystals en Koins heb je tot slot ook nog Krowns. Krowns verdien je dan weer enkel in de Invasion modus en kunnen in diezelfde modus ook weer worden uitgegeven voor tijdelijke voordelen in een volgend gevecht. Alsof dat nog niet genoeg is hebben we ook nog Seasonal Kredits die enkel zijn te spenderen in het huidige seizoen. Met deze Kredits kan je ook seizoensgebonden cosmetische items aanschaffen, maar je moet dan wel aardig lang sparen voordat je iets kan kopen. Dit in een poging om jou als speler er op aan te sturen om toch maar wat Dragon Krystals te kopen. Met in totaal vier verschillende currencies, waarvan gelukkig slechts één ‘premium’, is het soms best puzzelen wat je nu nodig hebt om iets te kunnen kopen of vrijspelen – bovendien is het overkill.

De genoemde Invasion modus is trouwens de vervanger van de Krypt. Hierin beweeg je over een soort speelbord heen waar je diverse activiteiten op tegenkomt. Dit zijn dan bijvoorbeeld gevechten, maar ook Test Your Might-uitdagingen wat eigenlijk gewoon veredelde quick time events zijn. De Invasion modus zal per seizoen aangeboden worden en verandert dus met de tijd. In een ander seizoen zal je dan ook weer andere items kunnen bemachtigen vergeleken met nu, wat Mortal Kombat 1 een extra reden geeft om naar terug te keren. De tijd die wij in deze modus hebben doorgebracht was redelijk vermakelijk, maar deed wat ons betreft wat onder aan de Krypt. Invasion voelt door zijn simpele presentie namelijk een beetje aan als iets wat je eerder op een telefoon zou spelen, terwijl de Krypt vele malen interactiever was. De Invasion modus is niet per se slecht, maar wordt wel een stuk sneller saai dan de Krypt.

Niet spectaculair

Op de PlayStation 5 draait Mortal Kombat 1 op een soepele 60fps met 4K resolutie, het minste wat je mag verwachten van een fighting game. Alle cutscènes en dergelijke draaien op 30fps. Normaal vinden we dit geen probleem, maar de transitie wanneer je vanuit een filmpje een gevecht ingaat is wat ongelukkig. Het ‘praatje vooraf’ wat de vechters met elkaar hebben in de arena draait op 30fps om vervolgens de game ineens te zien omschakelen naar 60fps. Dat is duidelijk zichtbaar en voelt wat vreemd aan, met name omdat we ons afvragen of die beperking echt nodig was. De game kent namelijk niet bepaald revolutionaire graphics.

Mortal Kombat 1 ziet er prima uit hoor, maar het is niks baanbrekends. De personages en diens gezichtsuitdrukkingen zien er gewoon weer goed uit net als de omgevingen waarin je moet vechten. In sommige arena’s zie je dan op de achtergrond ook nog wat dingen gebeuren wat bijdraagt aan de immersie. Leuk om naar te kijken, maar voor ons gevoel was dit met wat passen en meten op de PlayStation 4 ook nog wel mogelijk geweest. Doordat de game enkel op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S verschijnt en niet last-gen systemen, hadden we meer verwacht van het grafische aspect. Anderzijds hadden we het misschien ook wel kunnen weten, gezien het bestaan van de Nintendo Switch versie.

Toontje lager

Op de muziek en geluidseffecten van Mortal Kombat 1 hebben we weinig aan te merken. De muziek zet weer lekker de toon en qua geluidseffecten hoor je de nodige botten breken en bloed op de grond spetteren. De voice-acting is daarentegen dit keer niet zo goed. Veel van de personages klinken namelijk wat ongeïnteresseerd, ook in de story modus. Sommige voice actors keren terug van Mortal Kombat 11, maar veel van de nieuwe acteurs hebben overduidelijk nog het een en ander te leren als het aankomt op een personage met overtuiging neerzetten. Met als dieptepunt Megan Fox als Nitara, een gemiddelde pornofilm heeft er nog beter acteerwerk in zitten dan wat mevrouw Fox hier klaarspeelt.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: Xbox Series X|S, Nintendo Switch, pc.