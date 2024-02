NetherRealm Studios heeft een nieuwe toevoeging voor Mortal Kombat 1 aangekondigd. Een superheld die al zijn aanvallen schreeuwt en over een hoop wapens en een arend beschikt om de vijand een kopje kleiner te maken. Het kan dan niet anders dan dat je bij een Amerikaanse superheld uitkomt.

De superheld in kwestie is Peacemaker en zoals je in de trailer onderaan het artikel kan zien, blijft er niet meer veel over van de tegenstander eens hij met ze klaar is. John Cena is het personage en dus verleende hij ook zijn stem en evenbeeld aan de vechter.

Vanaf 28 februari zal jij aan de slag kunnen met deze patser, indien jij het Kombat Pack van de game hebt aangeschaft. Heb je dat pakket niet, dan zal je moeten wachten tot 6 maart. Verder mag je in maart ook nog de komst van Janet Cage verwachten, die ook haar opwachting maakt in de onderstaande video.