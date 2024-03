De Mortal Kombat-serie staat erom bekend dat er na de release verschillende nieuwe vechters worden toegevoegd en dat is met Mortal Kombat 1 niet anders. Sinds kort is Peacemaker beschikbaar en om dit te vieren wordt er een gratis trial aangeboden. Let wel op! De trial geldt niet voor de Nintendo Switch-versie.

Heb je Mortal Kombat 1 nog niet gespeeld, maar ben je er wel benieuwd naar? Dan kan je de game vanaf vandaag tot en met 10 maart 2024 geheel gratis uitproberen. De gratis proefversie is van beperkte duur en biedt toegang tot het basisroster van hoofdpersonages en Kameo Fighters, alle online en lokale multiplayer-speltypen, Towers, de verhaalmodus (alleen hoofdstukken 1 en 2) en Invasions (alleen Johnny Cage’s Mansion).

Er is ook nog een nieuwe trailer van Peacemaker verschenen en die check je hieronder.