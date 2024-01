Nadat Warner Bros. in november 2023 liet weten dat Mortal Kombat 1 bijna drie miljoen keer was verkocht, is het nu dan eindelijk zo ver. De grens van drie miljoen eenheden is gepasseerd, aldus Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav tegen Variety.

Zaslav liet ook weten dat het een van de vier Warner Bros. IP’s is dat ze meer dan één miljard dollar waard vinden. De andere drie IP’s zijn Harry Potter, Game of Thrones en DC.

Mortal Kombat 11 is sinds 14 september beschikbaar voor de PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Je kunt alles over het spel lezen in onze Mortal Kombat 1 review.