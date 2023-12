Mortal Kombat 11 ondersteunde cross-platform multiplayer, maar diens vervolg lanceerde zonder deze feature. NetherRealm Studios heeft eerder al laten weten dat ze hier nog mee bezig zijn en nu zijn we op de hoogte gesteld wanneer deze mogelijkheid ongeveer zal worden toegevoegd aan de game.

Tijdens een Mortal Kombat 1 livestream heeft de ontwikkelaar gezegd dat zij druk bezig zijn met verschillende features voor de multiplayer van Mortal Kombat 1. Zo wordt er onder andere gewerkt aan een filter, die toont wie online via Wi-Fi speelt of bekabeld.

NetherRealm Studios maakt ook vorderingen met het toevoegen van cross-platform multiplayer. De planning is om deze features in februari 2024 in de game te implementeren.