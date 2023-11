Op het gebied van games heeft Warner Bros. de afgelopen jaren wel wat tegenslagen moeten verwerken. Back 4 Blood was niet de Left 4 Dead-killer waarop men had gehoopt en ook Gotham Knights wist niet bepaald hoge ogen te gooien. Dit jaar hebben de gebroeders Warner echter een gigantisch succes weten te behalen met Hogwarts Legacy én Mortal Kombat 1 lijkt ook goed onderweg te zijn.

Tijdens een zogenoemde earnings call heeft David Zaslav, CEO van Warner Bros. Games, namelijk gemeld dat Mortal Kombat 1 bijna de 3 miljoen verkochte exemplaren heeft bereikt. Gezien de game 19 september op de markt kwam is dat lang geen slecht resultaat. Hopelijk weten deze successen Warner Bros. Games in de juiste richting te sturen, want wij houden nog steeds ons hart vast voor Suicide Squad: Kill the Justice League.