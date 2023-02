Review | Hogwarts Legacy – Er zijn veel games van en rondom Harry Potter verschenen, maar geen van deze titels heeft écht dichtbij het succes van de boeken/films weten te komen, laat staan evenaren. Avalanche Software dacht dat zij het wel in zich hebben om een game te maken die in ieder geval net zo goed is als de verhalen in de bekende franchise. Dit doen zij wel op een wat ongebruikelijke manier. De naam Harry Potter wordt namelijk niet gebruikt en de bekende tovenaar is ook in geen velden of wegen te bekennen in de game. Er wordt zelfs niet over hem gesproken en sterker nog: het spel speelt zich af voordat de beroemde tovenaar überhaupt geboren werd. De ontwikkelaar springt in op een grote wens van de fans en dat is om zelf te kunnen beleven hoe het is om op een tovenaarsschool te zitten en dezelfde avonturen te beleven als Harry Potter. En dat blijkt een gouden greep te zijn.

Problemen aan de horizon

Hogwarts Legacy speelt zich af in 1890 en jij wordt uitgenodigd om lessen te volgen op de bekende school voor tovenaars en heksen. Jouw magische gave schijnt al zo uitzonderlijk groot te zijn, dat je de eerste vier jaar meteen mag overslaan. Iets wat maar zelden voorkomt op Hogwarts. Als je in een vliegende koets wordt opgehaald om naar Hogwarts gebracht te worden, word je vervoermiddel aangevallen door een draak. Het vermoeden rijst dat achter dit offensief een goblin zit, alleen denken sommige personen van het ministerie dat dit onzin is. Aangezien jij getuige was van de aanval en wil weten wie daarachter zit, besluit je om te helpen de schuldige te vinden. Dit zal je wel moeten combineren met je schoolwerk.

Een fantasie wordt werkelijkheid

Als je begint te spelen wordt er als eerst gevraagd om een eigen personage te maken, waar je best aardig wat mogelijkheden voor hebt. Als het verhaal daadwerkelijk begint, wordt de toon op verschillende vlakken direct gezet. Je ziet regelmatig in games dat de eerste (tientallen) minuten overduidelijk een intro zijn. De focus ligt dan op het je bekend maken met de mogelijkheden en het verhaal wordt nagenoeg niet aangestipt. Hogwarts Legacy zet meteen het verhaal op de voorgrond en gaat van daaruit uitleggen wat je gameplay opties zijn. Het wordt ook meteen duidelijk dat het qua sfeer wel goed zit. De fantasierijke omgevingen en de aanwezigheid van magie geven direct aan wat voor vlees je in de kuip hebt en alles is overgoten met een herkenbaar ‘Potter sausje’. Dit geldt ook voor de muziek, die dezelfde klanken laten horen als de films van Harry Potter. Fans van de franchise zullen zich hierdoor vanaf de eerste seconde thuis voelen in de game.

Hogwarts zelf is vrij imposant qua omvang en door de open wereld aanpak direct klaar om van top tot teen onderzocht te worden. De vele kamers, kerkers en gangen die het kasteel rijk is, zijn tot in de allerkleinste puntjes uitgewerkt en er zijn veel geheimen vinden. Je kan ook nog in de wereld rondlopen die zich buiten Hogwarts bevindt, die nog groter is dan het kasteel zelf. Hier geldt – net zoals voor het kasteel – dat Avalanche veel tijd heeft gestoken om dit gebied zo mooi mogelijk weer te geven en slaagt daar met vlag en wimpel in. Een toffe speelwereld is leuk en aardig, als hier niets in te doen is, dan gaat de lol er al snel van af. Nou, maak je maar geen zorgen. Zowel in het beroemde kasteel als daarbuiten kan je enorm veel dingen doen en beleven. Natuurlijk is er het hoofdverhaal, maar er zijn ook meer dan genoeg zijmissies – wat vaak complete verhaallijnen zijn –, alsmede minigames, puzzels, uitdagingen en nog veel meer te vinden. Er zijn bovendien zelfs wat bezigheden die je zullen verrassen. Al deze onderdelen binnen de gameplay zijn ook nog eens heel goed uitgewerkt en uitermate gevarieerd. Daarnaast leveren ze keer op keer verschillende beloningen, zoals diverse upgrades en items op wat het de moeite waard maakt.

Kijk om je heen

Op momenten dat je geen doelgerichte dingen aan het doen bent, kan je je ook meer dan prima vermaken met het uitpluizen van elke millimeter van Hogwarts en omstreken. Alles is zo goed uitgewerkt en ziet er zo tof uit, dat je letterlijk uren bezig kan zijn met alleen maar de wereld te ontdekken. Het zou zelfs een hele goede game zijn geweest als dit het enige zou zijn wat je kon doen in de game, wat wel aangeeft hoe hoog de lat ligt. Dit is terug te zien op verschillende vlakken, zo kun je in het kasteel verschillende dialogen tussen andere personages volgen die zo met hun eigen dingen zitten. Deze klinken erg overtuigend door prima stemmenwerk, wat tevens in de gehele game wordt doorgetrokken. Buiten Hogwarts kun je bijvoorbeeld een boze winkeleigenaar zien die iemand buiten de deur zet. Het zijn dit soort details die ervoor zorgen dat je helemaal opgaat in de wereld. Wat ook erg leuk is, is dat je heel veel bekende namen zal tegenkomen. Aangezien Hogwarts Legacy zich voor het Harry Potter tijdperk afspeelt, zal je kennismaken met familie van veel personages uit de eerder genoemde periode.

Het speelplezier zwakt niet af als je de hoofd- en zijmissies speelt. Het verhaal zelf wikkelt zich vrij voorspelbaar af, maar de weg naar het einde is zeer vermakelijk. Dit komt voor een groot deel door het vechten. Hier gebruik je natuurlijk toverspreuken voor en gaandeweg zal je steeds meer nieuwe spreuken leren. Deze kan je zo inzetten dat je lange combinaties kunt maken of op zo’n manier gebruiken dat de ene spreuk de ander aanvult of versterkt en dat is heel gaaf. Doordat je steeds meer spreuken leert, kan je steeds weer nieuwe combinaties proberen en dan heb je ook nog de beschikking over verschillende toverdrankjes en magische planten. Er zijn tientallen verschillende vijanden, dus je zal niet constant tegen dezelfde personages vechten, waardoor het vechten fris blijft. Zo kom je onder andere tegenover grote trollen en kwaadaardige tovenaars te staan.

Daarbij zijn de missies divers genoeg om niet eentonig te worden. Met de hoofdmissies ben je bezig om bewijzen te vinden dat er iemand kwade bedoelingen heeft. Om dat te doen zal je onder andere tegenover verschillende monsters komen te staan, zal je magische puzzels moeten oplossen, kerkers moeten onderzoeken en meer, zodat je alles bij elkaar puzzelt. Met zijmissies zal je bijvoorbeeld medestudenten of mensen buiten Hogwarts moeten helpen of je doet wedstrijdjes met één van je schoolgenoten. Denk hierbij aan het racen op een bezem. Diezelfde bezem kan je ook buiten de school weer gebruiken om door het landschap te vliegen, zodat je sneller van A naar B kunt gaan. Je zal ook lessen moeten volgen, maar dit zijn vrij korte segmenten waar je nieuwe magie zult leren. Dit kunnen spreuken, drankjes of andere dingen zijn die je weer helpen om een volwaardige tovenaar te worden. Kortom, er valt genoeg te beleven.

Niet twee, maar vijf modi

Avalanche Studios liet eerder al weten dat er twee grafische modi aanwezig zullen zijn in Hogwarts Legacy. Deze informatie was niet volledig, want de game verrast je met maar liefst vijf modi. Twee hiervan zijn intussen gesneden koek, namelijk Fidelity en Performance. De eerste geeft je een 4K resolutie met 30fps en de tweede rond de 1440p met 60fps. Je kan in Hogwarts Legacy ook nog kiezen voor Fidelity met ray tracing, waarbij ray tracing ingeschakeld is. De concessie hierbij is een wat lagere resolutie. Beschik je over een tv die 120Hz ondersteunt, dan zijn er nog twee extra opties beschikbaar: HFR Performance en Balanced. De eerste haalt de resolutie naar wat lijkt sub 1080p, maar verhoogt de framerate naar 120fps. Balanced zet de framerate op 40 frames per seconde en de resolutie wordt dichtbij de 4K gehouden. Wij raden je aan om – als je tv dat aan kan – voor Balanced te gaan. Door de hoge resolutie kan je genieten van de vele details die er te zien zijn en de 40fps speelt een stuk fijner dan 30fps. Je krijgt zo het beste van beide werelden. Voor alle modi geldt wel dat de framerate stabiel is.

Niet optimaal

Hogwarts Legacy is jammer genoeg niet altijd een feest. Het wil namelijk met enige regelmaat gebeuren dat je door een deur wilt gaan en dat deze vervolgens niet open gaat, omdat er eerst geladen moet worden. Je ziet dan letterlijk een laadicoontje op de desbetreffende deur verschijnen. Nu duurt dit hooguit twee seconden, het haalt je toch wat uit de ervaring. Hopelijk kan en wordt dit snel opgelost door middel van een update. Wat dan ook gelijk aangepakt moet worden, is dat de game wat beter aangeeft als je bepaalde opdrachten al vervuld hebt. Zo kan het voorkomen dat je bijvoorbeeld twee dingen moet vinden, waarvan je er één al in bezit hebt. Tijdens de zoektocht naar het tweede object hoor je het hoofdpersonage zeggen dat hij twee dingen moet vinden, terwijl je dat al hebt. En zo zijn er nog een (klein) aantal van dit soort foutjes die je tegen zal komen tijdens het spelen.

Wat ook vervelend is, is dat de game in de 60 en 120fps modi last heeft van ‘ghosting’ bij het hoofdpersonage. Als je de camera snel beweegt, lijkt het of je tv een erg lage respons tijd heeft en verdwijnen de beelden van je held niet op tijd uit beeld. Het resultaat is dat je doorzichtige silhouetten van je personage achter hem/haar aan ziet gaan. Het vreemde is dat dit vooral duidelijk zichtbaar is als je in de buitenomgeving bent. Ben je binnen het kasteel, dan is het er nog steeds maar dan moet je echt heel goed kijken om het op te merken. Tijdens het spelen zal het je op deze momenten ook niet storen, maar zodra je buitenkomt zal het erg opvallen. Je zal soms ook zien dat textures net even te laat inladen, dat map icoontjes niet verdwijnen als je de desbetreffende bezigheid hebt gedaan en personages kunnen soms door elkaar heen lopen. Het blijft gelukkig bij wat kleinere problemen, dus heel veel impact hebben ze niet op het speelplezier. Hogwarts Legacy is dus niet perfect, maar de issues zoals omschreven en benoemd vallen vooral in de categorie ‘schoonheidsfoutjes’ en met een degelijke patch er tegenaan is het weggewerkt. Dit maakt de uiteindelijke ervaring ook niet minder, want elke liefhebber van de Wizarding World zal ontzettend veel plezier beleven aan deze game.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar voor: Xbox Series X|S en pc.

Later: PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch.