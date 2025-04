Meer info over Hogwarts Legacy op de Nintendo Switch 2 bekendgemaakt

In een nieuwe Creator’s Voice video van Nintendo vertelt Rob Nelson van Avalanche dat Hogwarts Legacy volledig is herbouwd met next-gen assets voor de Nintendo Switch 2. In plaats van een eenvoudige upgrade van de oorspronkelijke Switch-versie koos het team voor een ambitieuze herwerking, wat resulteert in een visueel indrukwekkendere en meer magische ervaring.

De Switch 2-versie krijgt bovendien motion controls, touchscreenbediening in handheld modus, ondersteuning voor de muisfuncties en voicechat. Dit zorgt voor nieuwe manieren om Zweinstein te verkennen, zelfs met je vrienden!

Maar er blijft een belangrijke vraag: moeten bestaande spelers het spel opnieuw kopen? Er is nog geen duidelijkheid over een mogelijk upgradepakket. Aangezien de game herbouwd is en van een externe studio komt, lijkt de kans op zo’n pakket helaas klein te zijn.