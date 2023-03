Volgens een recent bericht van Jason Schreier van Bloomberg zou de release van Suicide Squad: Kill the Justice League intern zijn uitgesteld. Warner Bros. Games heeft op dit moment nog niet officieel gereageerd, dus het is afwachten of de game inderdaad later verschijnt.

In de tussentijd komt de journalist met een update over de situatie en zo laat hij op Twitter weten dat Rocksteady de kern van de game niet zal gaan aanpassen, ondanks dat de titel veel kritiek te verduren kreeg na de recente vertoning tijdens Sony’s State of Play.

Wat de ontwikkelaar dan eventueel wel gaat doen is niet duidelijk, maar het concept van live service game zal hoogstwaarschijnlijk niet veranderen. Daarbij merkt hij ook op dat de ontwikkelaars bij Rocksteady zelf ook niet weten wanneer de game nu precies uitkomt.

Het gaat dus niet echt lekker, maar vooralsnog is het allemaal afwachten tot we een officieel bericht vanuit de uitgever krijgen.