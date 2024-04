Begin dit jaar bracht Warner Bros. Games Suicide Squad: Kill the Justice League uit, maar echt een groot succes is de game niet. De ontvangst onder pers en gamers was matig en de verschillende technische issues die naderhand opdoken hielpen ook niet mee.

Toch blijft men de game ondersteunen met nieuwe seizoenen, want dat hoort bij een live service game. Het kan echter zijn dat de ondersteuning niet al te lang zal duren, want volgens leaker Miller Ross zou Rocksteady Studios intern de plannen voor het laatste seizoen al rond hebben.

In januari 2025 zou het vierde seizoen van start gaan en daarin wordt Batman geïntroduceerd. Dat seizoen loopt dan over in het vijfde seizoen, waarin we het Justice League team samen zien komen om een eind te maken aan de terreur van Brainiac. Dit zou dan ook het eindpunt zijn voor de live service.

Indien het klopt, dan zou de game nog een levensduur van ongeveer een jaar hebben en dat is voor een live service game niet echt heel lang. Het is echter wachten tot de ontwikkelaar de toekomstplannen bekendmaakt, want we baseren ons puur op de informatie van een leaker.