Suicide Squad: Kill the Justice League is sinds begin februari verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Hoewel de game zeker leuke dingen doet, waren we niet echt onder de indruk van het resultaat. Gamers klaarblijkelijk ook niet, want de titel presteert niet naar verwachting.

Warner Bros. Discovery heeft bij de rapportage van kwartaalcijfers over Q4 van 2023 ook even gesproken over hoe het er met deze recent uitgebrachte game voor staat. Hoewel CFO Gunnar Wiedenfels geen verkoop- of speelcijfers deelt, kon hij wel kwijt dat de game ten opzichte van de verwachting tekortschiet.

Veel zegt hij dus niet, maar het doet wel bevestigen wat we van te voren al een beetje aan zagen komen. De game heeft sinds het tonen (tijdens State of Play) een jaar geleden pertinent een negatieve tendens om zich heen, wat mede komt door het live service aspect, waar gamers behoorlijk allergisch voor zijn.

“This year, Suicide Squad, one of our key video game releases in 2024, has fallen short of our expectations since its release earlier in the quarter, setting our games business up for a tough year-over-year comp in Q1,”

Het is ook een interessant contrast met vorig jaar, toen Hogwarts Legacy verscheen en een daverend succes bleek te zijn. Suicide Squad: Kill the Justice League lijkt precies het tegenovergestelde te zijn.