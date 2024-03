Ontwikkelaar Rocksteady Studios werkt nog steeds hard aan het implementeren van bug fixes en gameplay aanpassingen zoals de Mutator verandering. In een recente ‘Developer Update’-blogpost heeft de ontwikkelaar bevestigd dat spelers deze week geen patch hoeven te verwachten.

De ontwikkelaar geeft aan dat de focus van het team ligt op het voorbereiden van de gratis seizoen 1 update deze maand. De update voegt onder andere nieuwe uitrusting en omgevingen toe. Als een van de hoogtepunten zal The Joker worden toegevoegd als speelbaar personage.

“Our main focus right now is getting the whole game ready to receive our free Season 1 update this month, which includes the new playable character Joker, as well as new gear, environments, and more. As a result, we won’t release a patch next week as we dedicate ourselves to testing fixes and ensuring they’re ready for implementation.”