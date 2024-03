Rocksteady Studios heeft aangekondigd dat het eerste seizoen van Suicide Squad: Kill the Justice League op 28 maart van start zal gaan. Met de start van dit eerste seizoen zal Joker toegevoegd worden aan de game.

Deze Joker zal zichzelf de lucht in kunnen lanceren voor luchtaanvallen en ook beschikt hij over een paraplu die raketten af kan vuren en een knots om de hersenen van vijanden mee in te slaan. Samen met hem zal het seizoen nieuwe missies, activiteiten en vijanden naar de game brengen.

Er zijn nog geen bewegende beelden van de content vrijgegeven, die verwachten we naarmate de start van het seizoen dichterbij komt.