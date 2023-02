Suicide Squad: Kill the Justice League is al geruime tijd in ontwikkeling en zo nu en dan krijgen we wat nieuwe beelden te zien. Het ontbrak de game echter nog aan een uitgebreide demonstratie, maar daarvoor greep ontwikkelaar Rocksteady vanavond State of Play aan.

Tijdens de uitzending kwam de game maar liefst voor een kwartier aan bod. Dit levert veel nieuwe beelden en informatie op, waardoor je een nog beter beeld van de gameplay krijgt. Mocht je de presentatie gemist hebben, dan kan je de video’s hieronder bekijken.

Suicide Squad: Kill the Justice League verschijnt op 26 mei voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.