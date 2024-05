Warner Bros. Discovery heeft de financiële resultaten van het eerste kwartaal van dit jaar bekendgemaakt en die zijn wat teleurstellend. Als het specifiek op de games aankomt is dat voornamelijk te wijten aan Suicide Squad: Kill the Justice League, die niet het commerciële succes was waarop werd gehoopt.

Zo noemde hij de huidige financiële resultaten een groot contrast met afgelopen jaar toen Hogwarts Legacy op de markt kwam, wat wel een enorm commercieel succes was.

“Unfortunately, the studio’s Q1 financials were overshadowed by the tough [comparison] at Games, following the great performance of Hogwarts Legacy last year, and the disappointing release of Suicide Squad in Q1 in our gaming group.”

Zaslav erkent daarbij ook dat Warner Bros. Discovery en hoop IP’s onder zich heeft die volgens hem op dit moment onderbenut worden. Warner Bros. Games werkt aan een manier om daar verbetering in te brengen. Zo zegt Zaslav:

“Warner Bros Discovery’s great storytelling IP, including Hary Potter, Lord of the Rings, Superman and many other parts of the DC Universe are largely underused. We are hard at work fixing that. It’s a core value and a key advantage for us. We have the characters and the stories people love and yearn for everywhere in the world, in every language.”