Het tweede seizoen van Suicide Squad: Kill the Justice League zou aanvankelijk morgen officieel van start gaan, maar vlak voordat het zover is komt ontwikkelaar Rocksteady Studios met het bericht dat ze de release hebben moeten uitstellen.

Het betreft uitstel van twee weken, want de nieuwe startdatum voor het tweede seizoen staat nu gepland voor 25 juli. Vreemd genoeg is er geen reden voor het uitstel gegeven, het enige wat de ontwikkelaar aangeeft is dat ze de releasetiming aanpassen…