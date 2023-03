Warner Bros. Games heeft met Hogwarts Legacy een enorme hit te pakken, maar dat is niet de enige game die ze dit jaar hebben. Een andere grote titel is natuurlijk Suicide Squad: Kill the Justice League die op 26 mei zou moeten verschijnen.

Er bestaat echter een goede kans dat die datum niet langer klopt. Volgens betrouwbaar Bloomberg journalist Jason Schreier heeft Warner Bros. Games de game uitgesteld naar later dit jaar. Dit heeft hij vernomen van iemand die kennis van de situatie heeft.

Wat de nieuwe releasedatum is, is niet bekend en ook heeft de uitgever nog geen officiële aankondiging gedaan. Het is dus wachten tot er een officiële verklaring komt vanuit Warner Bros. Games of Rocksteady. Neem het tot die tijd met een korrel zout.