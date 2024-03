Wat ons betreft is Tekken 8 een uitstekende fighting game, wat ook terug te zien is in de vliegende start qua verkopen. Je zou dus zeggen dat ze goed binnenlopen, maar dat is niet genoeg. De Tekken Shop is namelijk officieel geopend zodat je jouw geld ook kan uitgeven aan een nieuwe hoodie voor Kazuya of een nieuw jurkje voor Ling.

Toegegeven, de prijzen in de Tekken Shop vallen best mee. Een gemiddeld kostuum zal je zo’n 5 euro kosten, wat schappelijk is in tegenstelling tot de bedragen die de Dead or Alive-serie durft te rekenen voor dit soort triviale dingen. Naast de Tekken Shop toevoeging, heeft de laatste update ook weer de nodige verbeteringen opgeleverd.

Het komt met vrij specifieke patch notes, die je hier kan bekijken.