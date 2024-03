Je hebt met Tekken 8 heel wat keuzes qua speelbare personages, maar er kan altijd meer bij. Er zullen dan ook nieuwe vechters worden aangeboden en de eerste zal volgende week beschikbaar worden gesteld.

Er staan vier extra personages op het programma voor het eerste seizoen van Tekken 8 en op 4 april 2024 zal de eerste DLC-vechter worden toegevoegd: Eddy Gordo. Hij maakte zijn debuut in Tekken 3 en is een meester in Capoeira.

Heb je de ‘Playable Character Year 1 Pass’ gekocht, dan kan je op 1 april al met deze vechter aan de slag. Er is ook een nieuwe video vrijgegeven waarin je Eddy Gordo in actie kunt zien en die check je hieronder.