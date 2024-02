Liefhebbers van fighting games kunnen hun lol niet op. Vorig jaar kregen we het uitstekende Street Fighter 6 voorgeschoteld, Mortal Kombat 1 was ook alles behalve slecht en nu in 2024 worden we getrakteerd op Tekken 8. Dat de game bij gamers goed in de smaak valt is een understatement, want de titel wist in minder dan 3 weken tijd 2 miljoen exemplaren te verkopen.

Ter vergelijking: Street Fighter 6 bereikte dit aantal na 5 weken en Mortal Kombat 1 zat 2 weken terug pas op 3 miljoen verkochte exemplaren. Tekken 8 gaat erg hard en dat is goed nieuws voor Bandai Namco, die hebben aangegeven de afgelopen tijd wat teleurstellende resultaten te hebben geboekt. Hopelijk trekt Tekken 8 dat voor een groot deel recht.