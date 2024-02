Toen Tekken 8 afgelopen maand uitkwam, waren fans positief verrast door het feit dat het spel geen microtransacties had. Zoals eigenlijk al door velen werd verwacht, blijkt dit echter van korte duur te zijn geweest. Spelers hebben namelijk een in-game bericht gespot waarin de ‘Tekken Shop’ wordt genoemd.

De Tekken Shop is een in-game winkel die hoogstwaarschijnlijk spelers in staat stelt om items te kopen die de customisatiemogelijkheden uitbreiden. Hopelijk zijn de items die in deze winkel worden aangeboden alleen cosmetisch en zijn ze beschikbaar tegen redelijke prijzen.

We verwachten dat er meer details worden vrijgegeven op 20 februari. Bandai Namco heeft namelijk aangekondigd dat het op deze datum de post-launch roadmap van Tekken 8 zal delen met fans, inclusief DLC en hoogstwaarschijnlijk ook deze in-game shop.

Tekken 8 is nu beschikbaar voor de PS5, Xbox Series X|S en pc. Benieuwd naar het spel? Lees dan onze Tekken 8 review.