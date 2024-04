Afgelopen maand voegde Bandai Namco microtransacties toe aan Tekken 8. In navolging daarvan is er vanaf vandaag een Battle Pass aan het spel toegevoegd genaamd de ‘Tekken Pass’.

De Tekken Pass zal zowel een gratis als betaalde tier hebben. Spelers zullen door het behalen van dagelijkse uitdagingen en wekelijkse missies diverse items kunnen vrijspelen via de Tekken Pass. Bandai Namco heeft laten weten dat de betaalde tier van de Tekken Pass ook Tekken coins zal bevatten, die je kunt gebruiken om cosmetische items aan te schaffen in de Tekken Shop.

Tekken 8 is nu beschikbaar voor de PS5, Xbox Series X|S en pc. Je kunt meer over het spel lezen in onze review.