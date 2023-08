Preview | Tekken 8 – Na talloze trailers van verschillende personages is het moment daar: we kunnen eindelijk onze eerste ervaringen delen met Tekken 8, want we hebben de gesloten netwerktest kunnen spelen. Laten we gelijk eerlijk zijn: de hype rondom Tekken 8 stapelt zich maar op en menig fan wil natuurlijk zo snel mogelijk met de game aan de slag. En terecht, we hebben immers jaren kunnen genieten van het vorige deel. We hebben de game uitgebreid getest op de PlayStation 5 en willen de eerste en meest opvallende aspecten van de game met jullie delen. Lees snel verder!

Gestroomlijnde gameplay

Tekken 8 heeft ons, met name door de vele gameplay video’s, positief verrast. Alle tot nu toe aangekondigde personages waren speelbaar in de gesloten beta. We kunnen met overtuiging zeggen dat de game fantastisch speelt, precies zoals het oogt. De gameplay is merkbaar sneller dan bij Tekken 7 het geval was. Hoewel vertrouwd, zorgt de toegenomen snelheid en betere responsiviteit ervoor dat de gameplay scherper aanvoelt. Fouten worden direct afgestraft; één misstap en je bent degene die in de lucht wordt gejongleerd, waardoor elke match je op het puntje van je stoel houdt.

Deze dynamiek gaat hand in hand met de hoeveelheid health die je personage heeft. Hierdoor duren potjes vechten precies lang genoeg. Dit betekent dat je niet meteen klaar bent als je een combo (of twee) eruit gooit. Er is een goede balans in plezier, competitie en actie wat dat betreft. En dat moet ook, want er lijkt op het eerste gezicht niet veel ingeleverd te zijn in de hoeveelheid moves per personage. Zo heeft Hwoarang nog steeds 140+ moves op de lijst staan en Kazuya 90+, net zoals in Tekken 7. Hoe dit zich verhoudt in de balans tussen de vechtersbazen is nog koffiedik kijken tot de release van de game. Met het oog op balancing is het natuurlijk ook afwachten hoe eventuele extra personages zich zullen verhouden tot het huidige roster.

Heat Moves onder de loep

Aan het begin van elke match heeft elke speler een Heat balk. Deze kun je per ronde gebruiken (totdat die op is) middels de Heat Moves: speciale aanvallen die ook armor bieden. Dit betekent dat je met een Heat Move door de aanvallen van je tegenstander heen kunt slaan, vergelijkbaar met de Drive (Impact) moves van Street Fighter 6. Om Heat te gebruiken druk je op R1 en gebruik je specifieke moves die als Heat Move zijn gecategoriseerd. Het voegt een strategisch element toe aan de Tekken gameplay, wat net even wat meer diepgang met zich meebrengt dan wat je gewend bent van Tekken 7.

Naast de Heat Moves heeft elk personage ook een unieke Rage Move. Wanneer je nog maar 10-15% van je gezondheid overhebt, activeert deze modus automatisch. Gebruik je jouw unieke Rage Move in deze status, dan kun je je tegenstander flink onder handen nemen. Een spectaculaire last hooray, zou je kunnen zeggen. Dit element is geen onbekende in de Tekken-reeks en vormt een mooie aanvulling op de Heat Moves. De spanning blijft tot de laatste seconde van elke ronde voelbaar: het juist inzetten van Heat Moves samen met de Rage mechanic die tegen het einde een grote rol speelt, zorgt ervoor dat je continu een gevaar voor je tegenstander vormt.

Een paar (flinke) oneffenheden

Ondanks dat we niets anders dan lovend kunnen zijn over de gameplay, heeft Tekken 8 nog een lange weg te gaan. Op het gebied van gameplay voelt het vertrouwd als Tekken aan, terwijl het fris genoeg is door de verbeterde mechanics. Alleen zijn er op andere vlakken punten die wij verbeterd willen terugzien in de uiteindelijke versie. Denk bijvoorbeeld aan heel veel lag in het character selection scherm. Onbegrijpelijk, maar we gooien het op categorie ‘beta’. Een ander frustrerend punt was de opzet van de netwerktest: de afwezigheid van een Training modus. In plaats daarvan dienden we meteen een online match te zoeken, en tijdens de matchmaking kregen we de kans om te trainen.

Het irritante was dat we tijdens het leren van combo’s gestoord werden om wel of niet een match in te willen, terwijl wij daarnaast ook vaak genoeg geweigerd werden. Dit resulteerde weer in dat we bar weinig online potjes hebben kunnen spelen met andere spelers. Hoewel de rollback netcode geïmplementeerd was, hebben wij sterk het gevoel dat er enige lag in het spel zat. Dit wordt in ieder geval een streng puntje bij de review, maar voor nu laten we het maar in het midden omdat we simpelweg te weinig andere spelers online hebben kunnen bevechten. Het bleef vooral bij het uitproberen van het beschikbare roster. Vooral Nina, Jin, Kazuya en Hwoarang zijn ons goed in de smaak gevallen wat naar meer smaakt.

Voorlopige conclusie

Er is nog genoeg waar we het over kunnen hebben, maar gezien het een netwerk test betrof laten we veel in het midden. Er is nog een lange weg te gaan en veel is onderhevig aan veranderingen, zoals graphics, internet connectiviteit en de balans tussen de personages. Voor nu zijn we vooral positief over de gameplay. Het is zeer responsief en ook de Heat & Rage mechanieken zorgen voor een leuke diepgang tijdens de potjes knokken. De personages voelen ook fris aan, en dat is fijn na 8 jaar Tekken 7 te hebben gehad. We hopen daarom ook van harte dat de rest van de game (technisch) ijzersterk zal zijn, want met Street Fighter 6 hebben we gezien dat de concurrentie snoeihard is. Tekken 8 moet veel gaan bewijzen, wil het zich kunnen meten met Street Fighter 6 en wellicht ook de nieuwe Mortal Kombat 1.