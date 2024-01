Tekken 8 zet het verhaal van de vorige delen voort, maar wellicht ben je daar niet van op de hoogte of je bent het weer vergeten. Het is immer alweer een flinke tijd terug toen Tekken 7 uitkwam. Een nieuwe video neemt je daarom in vogelvlucht mee langs wat er allemaal is gebeurd in de vorige delen.

De allereerste Tekken kwam in 1994 uit als arcadekast game en een jaar later was de fighter op de Sony PlayStation te spelen. De kans is groot dat lang niet iedereen op de hoogte is van het verhaal uit de eerste paar delen van de franchise. In de onderstaande video word je door niemand minder dan Brian Cox op de hoogte gebracht over het verhaal tot nu toe.