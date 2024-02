Ubisoft liet in oktober 2023 weten dat Assassin’s Creed: Mirage de beste current-gen lancering had in de serie tot op heden. Er werden alleen geen exacte verkoopcijfers gegeven. Nu hebben we echter waarschijnlijk een indicatie van hoeveel gamers het spel hebben gekocht en gespeeld.

Volgens Tom Henderson van Insider Gaming is het nieuwste deel in de reeks inmiddels door meer dan 5 miljoen mensen gespeeld. De game zou ongeveer $250 miljoen aan inkomsten hebben opgeleverd. Erg netjes, aangezien Mirage een kleinere game dan de voorgaande delen is.

Hieruit zou ook de conclusie getrokken kunnen worden dat de community wat kleinere Assassin’s Creed-games wel ziet zitten, waarin de focus op de stealth roots ligt.