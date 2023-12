Eerder kondigde Ubisoft al aan dat Assassin’s Creed: Mirage een New Game+ modus zou ontvangen. Deze stond gepland voor begin december, maar er werd geen releasedatum gegeven. Die hebben we nu nog steeds niet, maar wel weten we dat de update voor volgende week gepland staat.

Dit heeft Ubisoft via X laten weten. De update zal New Game+ toevoegen, maar een andere beloofde feature, Permadeath modus, ontbreekt nog. Die zal begin 2024 aan de game worden toegevoegd, dus we zullen hier nog ietsje langer op moeten wachten.

Mocht je de game via New Game+ opnieuw gaan spelen, dan zul je alles uit de eerste playthrough mee kunnen nemen naar een nieuwe. Wel zul je in de New Game+ modus nieuwe beloningen vrij kunnen spelen al is niet precies duidelijk wat.