Assassin’s Creed: Mirage is nu pakweg anderhalve maand verkrijgbaar, maar Ubisoft is zeker nog niet klaar met de titel. De ontwikkelaar werkt aan een vrij grote update voor de game en de bedoeling is dat die begin december beschikbaar wordt gesteld.

Deze update zal de game voorzien van een New Game+ modus, waarmee men opnieuw kan beginnen na het voltooien van de titel, maar dan met behoud van alle vrijgespeelde content. Ook zal Ubisoft met de komende update een permadeath modus toevoegen.

Wanneer de update precies verschijnt is nog niet bekendgemaakt.