Assassin’s Creed: Mirage is al sinds oktober vorig jaar verkrijgbaar voor consoles en pc, maar werd ook aangekondigd voor iOS. De bedoeling was dat de game begin dit jaar uitgebracht zou worden, maar dat is Ubisoft niet gelukt. Recent lieten ze weten dat het juni zou worden en nu is het zover.

Ubisoft heeft de mobiele versie van Assassin’s Creed: Mirage uitgebracht voor iOS, waardoor de game te spelen is op zowel de iPhone als iPad. De minimale vereiste is iPhone model 15 of een iPad met een M1-chip. Bij interesse kan je hier terecht en de game kost € 24,99.