Gerucht: Is Ubisoft meer Switch 2-games aan het teasen?

Heel binnenkort verschijnt de Nintendo Switch 2 en uiteraard zal die console zowel first- als third-party games krijgen. Ubisoft heeft al aangegeven dat men de Switch 2 zal ondersteunen met hun games en we weten inmiddels al dat Star Wars Outlaws en Assassin’s Creed: Shadows naar het platform zullen komen. Sowieso is dit slechts het begin, maar misschien heeft Ubisoft zelf nu al een hint gegeven van wat we verder mogen verwachten.

Op het X-account van Ubisoft Brazilië staat namelijk een interessante afbeelding te bewonderen. Hierbij wordt gevraagd welke games we nog zoal op de Switch 2 willen zien, maar op de afbeelding staan al twee games die tot op heden nog niet officieel bevestigd zijn voor de console: Assassin’s Creed: Mirage en Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege.

Heeft Ubisoft hier dus zelf al (per ongeluk) een tipje van de sluier opgelicht, of zoeken we te veel achter een onschuldige afbeelding? De tijd zal het moeten uitwijzen…